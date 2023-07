Tschechin Vondrousova erstmals Wimbledon-Finalistin

Im Halbfinale gegen Switolina zeigte die 24-jährige Tschechin eine starke Leistung und verwandelte nach lediglich 74 Minuten ihren ersten Matchball. Im Finale am Samstag bekommt sie es nun mit der Gewinnerin des zweiten Semifinals zwischen der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka aus Belarus und der Vorjahresfinalistin Ons Jabeur aus Tunesien zu tun.

Ein Vorhand-Winner bescherte Vondrousova in Satz eins das Break zur 3:2-Führung, und obwohl sie im nächsten Spiel ihren eigenen Aufschlag mit einigen unerzwungenen Fehlern, darunter ein Doppelfehler, abgab, lag sie gleich im nächsten Spiel wieder in Führung. Von da an dominierte die munter aufspielende Tschechin nach Belieben und sah bei 4:0 im zweiten Durchgang bereits wie die sichere Siegerin aus.

Dann bekam es Vondrousova offenbar mit den Nerven zu tun. Switolina kam noch einmal auf 3:4 heran und schien die Partie doch noch drehen zu können. Aber die Tschechin fing sich wieder und machte den überraschenden Finaleinzug perfekt. Switolina konnte auf dem Centre Court nicht an ihre bisher so starken Leistungen in Wimbledon anknüpfen.