Kurzbericht zu Überschlag von Heeres-Fahrzeug liegt vor .

Das Bundesheer hat einen Tag nach dem Überschlag des Mehrzweckfahrzeugs "Husar" am Truppenübungsplatz Allentsteig im Bezirk Zwettl den Kurzbericht der internen Untersuchungskommission vorgelegt. Darin wird unter anderem festgelegt, dass die Datenbox des Unfallmobils in den kommenden Wochen ausgewertet werden soll. Drei der vier verletzten Soldaten konnten das Krankenhaus am Freitag verlassen.