Erdbeben Türkei greift wieder Ziele in syrischer Erdbebenregion an

Lesezeit: 2 Min

Türkischer Beschuss der Stadt Tal Rifat (Archivbild) Foto: APA/dpa

A ktivisten zufolge bombardieren türkische Streitkräfte erneut Ziele in einer von der Erdbebenkatastrophe getroffenen Stadt in Nordsyrien. Bei Angriffen auf Tal Rifat sei ein 70 Jahre alter Zivilist getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Eine weitere Person wurde demnach verletzt. Den Aktivisten zufolge dauerte der Beschuss am Nachmittag noch an.