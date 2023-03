Parlamentswahlen Türkei-Wahlen am 14. Mai fix - Erdogan unterzeichnete Dekret

Erdogan will sich rasch ein weiteres Mal im Amt bestätigen lassen Foto: APA/dpa

D ie türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen finden am 14. Mai statt. Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte am Freitag mit, dass er ein entsprechendes Dekret zur Vorverlegung der Urnengänge unterschrieben habe. Das Dokument werde am Samstag veröffentlicht. Die Verlegung wird offiziell, wenn die Wahlbehörde YSK die Entscheidung bestätigt. Erdogan will sich bei dem Urnengang um eine weitere Amtszeit bewerben. Umfragen zufolge muss er um seine Wiederwahl bangen.