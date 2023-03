Flüchtlinge Türkischer Schlepper nach Bootsunglück in Graz gefasst

Bei dem Unglück vor Italien starben 72 Menschen, darunter viele Kinder Foto: APA/AFP

N ach dem Flüchtlingsunglück vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien mit 72 Todesopfern ist ein mutmaßlicher Schlepper in Österreich festgenommen worden. Der 28-jährige Türke, der von der Staatsanwaltschaft der Stadt Crotone in Kalabrien mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde, wurde von der Polizei in Graz festgenommen, teilten die italienischen Behörden am Mittwoch mit. Er befinde sich demnach in Graz in Haft und soll an Italien ausgeliefert werden.