Türkischer Schlepper nach Bootsunglück in Österreich gefasst

Der Türke ist der vierte Schlepper, der im Zuge der Ermittlungen um das Bootsunglück festgenommen wurde. Er soll nach Italien ausgeliefert werden. Er hatte das Boot gesteuert, das einige Dutzend Meter vor der Küste vor Kalabrien zerschellte. Der Türke soll auch als Mechaniker tätig gewesen sein und mehrmals eingegriffen haben, als der Motor des Bootes Probleme zeigte.

In Haft sind wegen Schlepperei bereits ein weiterer Türke und zwei Pakistanis, von denen einer minderjährig ist. Sie werden von Überlebenden beschuldigt, das Boot von der türkischen Stadt Izmir nach Kalabrien gesteuert zu haben.

Das überladene Fischerboot, das laut der Küstenwache mehr als 150 Personen aus dem Iran, Pakistan und Afghanistan an Bord hatte, konnte der rauen See nicht standhalten, prallte wenige Meter vor der Küste gegen Felsen und zerbrach in zwei Teile. Die Trümmer seien bis zu 300 Meter vor der Küste verstreut gefunden worden, hieß es.