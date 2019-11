"Ich habe heute die Bälle nicht so gut getroffen wie gestern. Darunter litt auch mein langes Spiel, das heute um einiges schwächer als gestern war. Das Putten und das kurze Spiel ging heute gut und so kam noch eine brauchbare Runde mit eins unter Par zustande", sagte Schwab. Am Samstag geht er mit den US-Amerikanerin Bubba Watson und Kevin Kisner auf die Runde. "Das wird toll."

Bernd Wiesberger, der in der Wahl zum "Sportler des Jahres" in Österreich auf Platz vier gelandet ist, fiel nach einer 73er-Runde um 16 Positionen auf Platz 42 zurück (143).