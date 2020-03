"Wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Situation durch", sagte er in einer Fernsehansprache und rief dazu auf, die Empfehlungen von Regierung und Experten ernst zu nehmen. Es gehe darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.

Van der Bellen sprach von einer "ernsten Situation": "Die Corona Krise betrifft uns alle. Und sie schneidet tief in unseren Alltag ein. Und wir alle können etwas tun. Ganz konkret. Indem wir ernst nehmen, was die Bundesregierung und die Expertinnen und Experten empfehlen. Indem wir auf uns achten. Und auf andere."

Es gehe darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. "Denn wenn die Krankenhäuser überlastet sind, weil zu viele gleichzeitig erkranken, geraten unsere Verletzlichsten in Gefahr." Daher die Bitte des Bundespräsidenten: "Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste. Nur so können wir die Verbreitung der Viren verlangsamen." Außerdem appellierte Van der Bellen an die Bevölkerung, Hygieneratschläge einzuhalten und auf das Hände schütteln vorübergehend zu verzichten.

"Wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Situation durch. Und je mehr wir jetzt zusammenhelfen, je besser wir jetzt zusammenarbeiten, desto schneller werden wir diese Situation gemeinsam meistern", sagte Van der Bellen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch das schaffen, wie wir schon vieles in unserem Land gemeinsam geschafft haben. Also, schauen Sie bitte auf sich. Und gemeinsam schauen wir auf unser Österreich."

Lob des Staatsoberhaupts gab es sowohl für die Regierung, die ruhig, umsichtig und angemessen agiere, als auch für die Opposition, die jetzt zusammenhalte. Und "ein herzliches Danke" sagte der Bundespräsident allen Menschen in medizinischen und pflegenden Berufen, den Einsatzkräften sowie den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der Wirtschaft.