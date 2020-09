Das sagte Krumpel am Mittwoch im Ibiza-U-Ausschuss. Zum berühmten Satz "Novomatic zahlt alle" habe er keine Wahrnehmung, sagte Krumpel.

"Sidlo hat mich gebeten, ihn Herrn Magister Neumann vorzustellen", das habe er dann gemacht, schilderte Krumpel. Eine Empfehlung habe er aber nicht abgegeben, nur seinen Werdegang skizziert und auf seine Eignung aufgrund des Fit&Proper-Test hingewiesen. "Das war ganz wertfrei." In die weitere Bestellung Sidlos zum Casinos-Finanzchef sei er nicht involviert gewesen, so Krumpel.

Krumpel hat nach Bekanntwerden der Ermittlungen um die Vorstandsbesetzung bei den Casinos Austria die Novomatic AG verlassen, ebenso wie Neumann. Krumpel sagte, er müsse sich primär auf seine Erinnerungen verlassen, weil er keinen Zugang mehr zu seinen Unterlagen bei Novomatic habe.

Sidlo steht im Mittelpunkt der Causa Casinos. Krumpel ist so wie Neumann einer der vielen Beschuldigten, wurde bisher aber nicht einvernommen. Das verwundere ihn aber auch nicht, so Krumpel, weil der Aktenumfang mittlerweile "genug Arbeit für hundert Staatsanwälte" hergebe.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht dem Verdacht nach, ob für die Bestellung Sidlos Novomatic Lizenzen zugesagt worden sind. Es gilt die Unschuldsvermutung. Novomatic war bis vor kurzem einer der drei bestimmenden Aktionäre der Casinos Austria AG, verkaufte seinen Anteil inmitten der Causa an den nunmehrigen Mehrheitseigentümer Sazka. Die Staatsholding ÖBAG hält 33,24 Prozent.

Krumpel: "Heute denke ich etwas anders"

Krumpel sagte in seinem Eingangsstatement, er sei zu Beginn bei der anonymen Anzeige von einer willkürlichen Attacke gegen das Unternehmen ausgegangen, "heute denke ich etwas anders". Es sei immens wichtig, dass ermittelt werde, damit die Vorwürfe nicht im Raum stehen. Dass Novomatic in den ÖVP-FPÖ-Regierungsverhandlungen nicht lobbyiert habe, zeige auch das damalige Regierungsprogramm, wo sich keine Spuren fänden. Zu einem "Deal" zwischen Novomatic und FPÖ habe er keine Wahrnehmungen.

Krumpel unterhielt auch eine gemeinsame Firma mit dem FPÖ-Anwalt Markus Tschank, die Polimedia, in die später Sidlo eintrat. Zu beiden habe er ein freundschaftliches Verhältnis. Der Impuls zur Gründung der Polimedia sei von Tschank gekommen. Tschank hätte Zugänge gehabt, um Aufträge zu bekommen. Krumpel habe da seine PR-Kompetenz eingebracht. Für Finanzfragen habe man auf die Sigma von Markus Braun zurückgegriffen, bei der auch Sidlo tätig war.

Befragt wurde Krumpel auch zum "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP), jener Verein mit Tschank als Obmann, der von Novomatic und das Verteidigungsministerium jährlich je 200.000 Euro bekam. Krumpel sprach hier von einem "Networking-Tool". Teil der auf drei Jahre angelegten Vereinbarung mit dem ISP war, dass Novomatic aussteigen könne, wenn das Ministerium sich vorzeitig zurückzieht.

Für Krumpel war es nicht der erste Auftritt in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Er war im Kabinett des damaligen Innenministers Ernst Strasser (ÖVP) für den skandalumwitterten Behördenfunk Adonis zuständig und wurde später Geschäftsführer bei dem Blaulichtfunk-Konsortium Tetron. Bei der Befragung im U-Ausschuss 2012 zeigte er sich weitgehend unwissend über angebliche Zahlungen von Motorola (aus dem letztlich siegreichen Tetron-Konsortium) an den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly. Mensdorff-Pouilly und Ex-Telekom-Manager Rudolf Fischer wurden später in einem Prozess zu Tetron wegen Untreue verurteilt.