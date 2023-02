Fußball U20-Coach Menezes übernimmt vorläufig Brasiliens Nationalelf

Ancelotti gilt als Kandidat auf den Teamchefposten bei Brasilien Foto: APA/dpa

N ach Spekulationen um eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti als neuem Trainer wird die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft übergangsweise von Ramon Menezes übernommen. Menezes, der mit Brasiliens U20 am Sonntag die Südamerika-Meisterschaft gewann, werde der Trainer beim ersten Freundschaftsspiel der "Selecao" im neuen Jahr sein, gab Brasiliens Verband (CBF) am Mittwoch bekannt. Demnach findet der Test gegen WM-Halbfinalist Marokko in Tanger am 25. März statt.