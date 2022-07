Überflutungen Mindestens 56 Unwettertote im Iran

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schwere Überflutungen auch in der iranischen Hauptstadt Teheran Foto: APA/dpa

I m Iran ist die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern innerhalb von 48 Stunden auf mindestens 56 gestiegen. Das gab ein Sprecher des Roten Halbmonds am Samstag bekannt. In der Hauptstadt Teheran und vier weiteren Provinzen werden noch Dutzende vermisst, so der Sprecher laut Nachrichtenportal "Entekhab". Die Polizei sperrte mehrere Landstraßen, weil in einigen Provinzen die Unwetter auch zu Erdrutschen führten.