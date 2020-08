In Garsten und Ternberg in Oberösterreich waren rund 100 Einsatzkräfte über drei Stunden im Einsatz, berichtete die Feuerwehr. Gegen 20.00 Uhr gingen bei den Feuerwehren in den beiden Gemeinden zahlreiche Alarmierungen ein. Die Niederschläge in den betroffenen Gemeinden betrugen über 40 Liter pro Quadratmeter und führten zu Überflutungen, Verklausungen und Verschmutzungen der Straßen. Durch die kurzzeitig aufgetretenen sehr starken Regenfälle sind Straßen zum Teil rund einen halben Meter unter Wasser gestanden - sie wurden gesichert und das Wasser umgeleitet. Auch Keller von Wohngebäuden mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden.

In Vorarlberg war der Bezirk Feldkirch am stärksten betroffen. In der Mehrzahl der Fälle mussten unter Wasser stehende Keller ausgepumpt werden, hieß es auf APA-Anfrage bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Ebenso traten kleinere Überschwemmungen auf. Im späten Nachmittag musste die Feuerwehr acht Mal ausrücken, nach 19.00 Uhr noch weitere vier Mal. Außer dem Bezirk Feldkirch gab es auch Einsätze im Bezirk Dornbirn.

Unterdessen warnt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Montag und Dienstag vor weiterem Starkregen in Österreich. Vor allem im Bergland sind verbreitet zwischen 50 und 100 Millimeter Regen zu erwarten, vereinzelt auch mehr. Dadurch seien laut ZAMG Muren und kleinräumige Überschwemmungen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf Lagen zwischen 2.200 und 2.500 Meter.

Ab Mittwoch beruhigt sich das Wetter zumindest in der Westhälfte Österreichs wieder, in der Osthälfte kann es noch zeitweise regnen und auch Gewitter sind hier möglich. Der Donnerstag, der Freitag und wahrscheinlich auch das Wochenende bringen aus aktueller Sicht sommerlicher warmes und überwiegend sonniges Wetter, mit nur vereinzelten Gewittern an den Nachmittagen.