Beobachter des politischen Geschehens in Bruck hatten Derartiges schon kommen gesehen, schließlich hatte Hemmer bereits 2015 angekündigt, dass es sich um seine letzte Wahl gehandelt habe. Nach 18 Jahren und sieben Monaten (mit einer zehnjährigen Pause von 1999 bis 2009) übergibt der Stadtchef nun die Zügel an seinen bisherigen Vizebürgermeister Gerhard Weil.

„Mit 65 Jahren ist es an der Zeit für mich, loszulassen und unsere Stadt in die verantwortungsvollen Hände von Gerhard Weil und seinem Team zu übergeben“, meinte Hemmer. Weil sei seit 2015 als Nummer Zwei in alle Projekte eingebunden und daher „voll im Geschäft“. „Unsere Zusammenarbeit war für mich persönlich eine positive, lehrreiche und unbezahlbare Erfahrung“, betonte Weil.

In Hemmers zwei Amtszeiten wurden entscheidende Vorhaben für die Stadt auf den Weg gebracht. Zuletzt wurde etwa das Rathaus generalsaniert, der Raiffeisengürtel und die Alte Wienerstraße erneuert, und eine Zukunft für die Burg als „Generationenhaus“ geschaffen. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Betriebe in der Stadt angesiedelt, der Wohnbau boomt wie nie zuvor.

Die Neuwahl des Bürgermeisters soll in der Gemeinderatssitzung am 13. September erfolgen, in der auch die anderen freiwerdenden Funktionen nachbesetzt werden. So wird der bisherige Sportstadtrat Roman Brunnthaler der neue Vizebürgermeister in Weils Team. Die Agenden des Bildungs- und Kulturstadtrats, die Weil derzeit noch innehat, wird künftig der erst 23-jährige Swen Tesarek übernehmen. Darüber hinaus wird Tesarek wie bisher auch für die Jugend-Angelegenheiten zuständig sein. Das freiwerdende Gemeinderatsmandat wird mit Dieter Kuscher besetzt.

