Überlegener Sieg von Biathletin Hauser im Kontiolahti-Sprint

M assenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser hat am Samstag unerwartet ihren vierten Biathlon-Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin triumphierte in Kontiolahti wenige Tage nach dem mäßigen Einzel-Auftakt als 32. im Sprint ohne Fehlschuss und starker Laufleistung überlegen. Die 28-Jährige gewann 17,3 Sekunden vor Lisa Vittozzi aus Italien (1 Strafrunde) und 24,2 vor der Schwedin Linn Persson (0), wodurch sie als erste Gejagte der Verfolgung am Sonntag wieder zuschlagen könnte.