Nach Rasenschaden UEFA-Freigabe eingetroffen - Frankreich-Spiel findet statt

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ursachenforschung im Happel-Stadion nach Loch im Rasen Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D as Fußball-Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Frankreich geht wie geplant am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) über die Bühne. Wie der ÖFB am späten Mittwochabend bestätigte, ist die offizielle Freigabe der UEFA eingetroffen. Zuvor war ein von externen Spezialisten durchgeführtes Gutachten zum Happel-Stadion-Rasen, wo am Montag im Match gegen Dänemark ein rund 20 Zentimeter tiefes Loch entstanden war, an die UEFA übermittelt worden.