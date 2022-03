Flüchtlinge können auch VOR-Verkehrsmittel gratis nutzen

In den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland steht ihnen der öffentliche Verkehr von rund 40 Verkehrsunternehmen zur Verfügung, teilte der VOR am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Basis für die Fahrtberechtigung ist ein ukrainischer Pass oder Personalausweis. Die unbürokratische und flexible Regelung gilt befristet bis zum 07. März 2022 und wird entsprechend der aktuellen Lage angepasst.