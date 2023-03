Kämpfe Ukraine gegen Vorwurf von Exekutionen von Kriegsgefangenen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Ukraine weist Vorwürfe von Exekutionen von Kriegsgefangenen zurück Foto: APA/AFP

D ie Ukraine hat sich gegen Vorwürfe der UNO verwahrt, sie habe ebenso wie Russland Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren willkürlich hingerichtet. Das Außenministerium in Kiew dankte am Freitag der UNO-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine für ihre Nachforschungen, warnte zugleich vor jedem Versuch, "der als Gleichsetzung des Opfers mit dem Aggressor interpretiert werden könnte". Es sei "inakzeptabel", das "Opfer der Aggression" verantwortlich zu machen.