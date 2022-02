Soforthilfe von CARE Österreich für die Ukraine

"Der sich zuspitzende Konflikt in der Ukraine ist ein Akt der Unmenschlichkeit, der auf dem Rücken von Millionen Zivilisten und Zivilistinnen ausgetragen wird, von denen viele bis jetzt schon nicht wussten, wie sie Heizmaterial und Lebensmittel bezahlen sollten", sagte Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. Der Bedarf an Nothilfe steige gerade enorm. "Ihre Spende für diese Krise vor den Grenzen der Europäischen Union wird unmittelbar benötigt."

CARE Österreich wird gemeinsam mit "People in Need" Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, Wasser, Hygieneartikel und Geldbeträge zur Deckung des täglichen Bedarfs verteilen. Nicht abzuschätzen sind auch die psychischen Folgen und Traumata der ohnehin schon vom Konflikt belasteten Bevölkerung. Aus diesem Grund wird mit spezialisiertem Personal zusätzlich psychosoziale Unterstützung für Betroffene geleistet.

Mit "People in Need" hat CARE Österreich einen erfahrenen Partner um die Menschen in der Ukraine so gut wie möglich zu unterstützen. Die Organisation ist eine der größten Nichtregierungsorganisationen in Osteuropa und leistet bereits seit Beginn des Konfliktes im Jahr 2014 humanitäre Hilfe in den betroffenen Regionen der Ukraine.

(S E R V I C E - Spenden:

"NACHBAR IN NOT - "Hilfe für die Ukraine": IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003 BIC: GIBAATWWXXX;

Ärzte ohne Grenzen: https://www.msf.at/spende-pa

SOS Kinderdorf: Nothilfe Ukraine; Spendenkonto: IBAN AT62 1600 0001 0117 3240, Kennwort: Ukraine, www.sos.kinderdorf.at/nothilfe-ukraine, SMS Spenden mit gewünschtem Spendenbetrag an 0676 800 7010, Kennwort: Ukraine

"Kirche in Not"-Spendenkonto IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600, Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

CARE-Spendenkonto IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 )