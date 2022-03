EU-Innenminister stellen Weichen für Flüchtlingsaufnahme

Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine neue Richtlinie soll ihnen die Möglichkeit geben, ohne Asylverfahren länger Aufnahme in den EU-Staaten zu finden. Bei einem Sondertreffen am Sonntag hatten sich die Ressortchefs, darunter Gerhard Karner (ÖVP), im Grundsatz darauf verständigt. Die EU-Kommission wurde mit der Ausarbeitung eines Regelungsentwurfs beauftragt.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at