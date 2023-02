Ukraine-Krieg EU-Spitze trifft sich in Kiew mit Präsident Selenskyj

Von der Leyen ist bereits seit Donnerstag in Kiew Foto: APA/dpa

E U-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel kommen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein. Die Ukraine hofft, dass noch in diesem Jahr Verhandlungen beginnen. Die 27 EU-Staaten haben sich jedoch darauf verständigt, dass zuvor Reformversprechen eingelöst werden müssen.