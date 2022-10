Ukraine-Krieg Hotel von ORF-Korrespondent Wehrschütz in Ukraine beschossen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

ORF-Ukraine-Korrespondent Wehrschütz (Archivbild) ist derzeit in Nikopol Foto: APA/FLORIAN WIESER

I n der Ukraine ist in der Nacht auf Samstag gegen 1.00 Uhr das Hotel von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und seinem Team von russischen Granaten getroffen worden. Das berichtete Ö3. Wehrschütz befinde sich derzeit in Nikopol (Region Dnipropetrowsk) in der Nähe von Saporischschja. Verletzt wurde demnach niemand. Das Dach des Hotels sei zerstört, auch Zimmer seien beschädigt.