Ukraine-Krieg Kiew meldet neue nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Kramatorsk wurde eine Schule zerstört Foto: APA/dpa

D as russische Militär hat laut Kiewer Angaben die Ukraine in der Nacht erneut mit zahlreichen Angriffen aus der Luft überzogen. "Es wurden Drohnen aus nördlicher Richtung gestartet", sagte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte Jurij Ihnat am Montag im Fernsehen. Seinen Angaben nach konnte die Flugabwehr 13 der insgesamt 15 Drohnen abschießen. Das sei kein schlechtes Ergebnis. Aus der ostukrainischen Stadt Kramatorsk wurden mehrere Einschläge gemeldet.