Ukraine-Krieg Kreml: Militäreinsatz verläuft "streng nach Plan"

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ein liegengebliebener russischer Panzer Foto: APA/dpa/Reuters/AFP

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Einschätzung von Kremlsprecher Dmitri Peskow "streng nach Plan". Der Verlauf des Einsatzes entspreche den im Vorhinein festgelegten Zielen, sagte Peskow am Dienstag in einem CNN-Interview. Die Regierung in Moskau bezeichnet den Angriffskrieg als "speziellen Militäreinsatz", nicht als Krieg. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenkskyj bezeichnete die Gespräche mit Moskau zur Beendigung des Kriegs indes als schwierig.