Ukraine-Krieg Krim: Schwarzmeerflotte wehrt Drohnen in Sewastopol ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Russische Marinesoldaten patrouillieren in Sewastopol Foto: APA/dpa

A uf der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte nach amtlichen Angaben in der Bucht von Sewastopol mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. "In der Stadt sind keine Objekte getroffen worden", teilte Gouverneur Michail Raswoschaejew am Samstag auf Telegram mit. "Wir bewahren die Ruhe. Die Lage ist unter Kontrolle." Den Behörden zufolge wurde der Fährverkehr in der Bucht sicherheitshalber vorübergehend eingestellt.