Ukraine-Krieg Russland gibt strategisch wichtige Stadt Lyman auf

Lyman war im Mai von den Invasoren eingenommen worden Foto: APA/dpa/Reuters

R ussland hat in einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Zuvor hatten ukrainische Behörden von rund 5.000 eingekesselten russischen Soldaten gesprochen. Demnach versuchten einige Soldaten, der Entkesselung zu entfliehen.