Ukraine-Krieg Schallenberg hat keinen Zweifel an den Russland-Sanktionen

Außenminister betont Wirksamkeit der Russland-Sanktionen

A ußenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in Hinblick auf die auch in seiner eigenen Partei aufgekommenen Zweifel an den Sanktionen gegenüber Russland betont, dass der Kurs der Bundesregierung in dieser Frage "klar und völlig unverändert" sei. "Ich sehe bei den Sanktionen keinen Grund für Zweifel. Die Sanktionen wirken", erklärte Schallenberg in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "profil" (Onlineausgabe).