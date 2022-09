Ukraine-Krieg Selenskyj verlangt vor UNO Bestrafung Russlands

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Moskau soll Veto-Recht im UNO-Sicherheitsrat entzogen werden Foto: APA/dpa

D er ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen eine Bestrafung Russlands für den Angriffskrieg gegen sein Land verlangt. "Es wurde ein Verbrechen gegen die Ukraine begangen, und wir fordern eine Bestrafung", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Videobotschaft vor der UNO-Vollversammlung in New York. Russland müsse bestraft werden für das Morden, die Folter, die Erniedrigungen und die desaströsen Turbulenzen, in die es die Ukraine gestürzt habe.