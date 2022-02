UNO-Vollversammlung befasst sich mit Resolution zu Russland

Die UNO-Vollversammlung wird sich in einer seltenen Dringlichkeitssitzung mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigen. Westliche Staaten hoffen, dass bei dem Treffen ab Montag (16.00 Uhr/MEZ) möglichst viele der 193 Mitgliedsländer den Angriffskrieg Russlands verurteilen und damit die weltweite Isolation der russischen Führung sichtbar machen. Der UNO-Sicherheitsrat stimmte am Sonntag in einer Sondersitzung mit elf von 15 Stimmen für diesen Schritt.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at