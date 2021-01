Mindestens 15 Tote bei Brand in Altersheim .

Bei einem Brand in einem Altersheim in der ostukrainischen Stadt Charkiw sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen seien bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz in Kiew mit. Der Brand brach demnach im ersten Stock des zweistöckigen Gebäudes aus und breitete sich auf etwa 100 Quadratmetern Fläche aus. Knapp 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.