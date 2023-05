Ukraine-Präsident Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

D er ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum G7-Treffen in Japan eingetroffen. Er kam am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima an, das ihn von Saudi-Arabien nach Japan brachte. Selenskyj hatte dort am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen, um für die Unterstützung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg zu werben. Er will am Sonntag an den Beratungen der G7-Staaten teilnehmen.