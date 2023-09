Ukraine ringt England in EM-Qualifikation 1:1-Remis ab

In der zweiten Halbzeit hatten die Engländer noch Chancen auf den Sieg, so traf Bukayo Saka die Latte. Die Ukrainer erkämpften sich aber den Zähler, sie bleiben mit sieben Punkten aus vier Partien erster Verfolger des Tabellenführers. Italien (3 Punkte) könnte selbst bei einem Erfolg in Nordmazedonien im Abendspiel nicht auf Rang zwei vorstoßen.

Nach einer dominanten Anfangsphase der Engländer traf Sintschenko mit einem schön herausgespielten Tor für den Außenseiter. Das Tor wurde von den heimischen Fans frenetisch bejubelt. Rechtsverteidiger Walker gelang nach einem Vorstoß die Antwort, wobei Kane in Quarterback-Manier fast von der Mittellinie aus die Vorlage gab.

Für die Engländer steht erst im Oktober das nächste Spiel in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Die Ukrainer müssen bereits am kommenden Dienstag zum möglicherweise richtungsweisenden Auswärtsspiel in Italien antreten.