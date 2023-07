Selenskyj betont zum 500. Kriegstag Durchhaltewillen

Das undatierte und am Samstag in Onlinenetzwerken veröffentlichte Video zeigt Selenskyj, wie er mit einem Boot auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer ankommt und Blumen an einer Gedenkstätte niederlegt. "Ich möchte von hier aus, von diesem Ort des Sieges, jedem unserer Soldaten für diese 500 Tage danken", sagte der ukrainische Präsident mit Blick auf die Dauer des russischen Angriffskrieges.

Die Schlangeninsel gilt seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 als Symbol des ukrainischen Widerstands. Die Besatzung des später gesunkenen russischen Kriegsschiffes "Moskwa" hatte die auf der Insel stationierten ukrainischen Grenzschützer am ersten Tag der Invasion aufgefordert, sich zu ergeben.

"F...k dich, russisches Kriegsschiff!", antwortete darauf ein Grenzschützer in einem Funkspruch, der weltweit Schlagzeilen machte. Kurze Zeit später nahmen die russischen Streitkräfte die Insel ein. Die ukrainischen Soldaten wurden gefangen genommen und kamen später im Zuge eines Gefangenenaustauschs frei. Ende Juni vergangenen Jahres eroberten die ukrainischen Streitkräfte die Insel wieder zurück.

Nach Angaben der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine (HRMMU) wurden seit Kriegsbeginn mehr als 9.000 Zivilisten getötet, darunter 500 Kinder. Der Krieg verlange der ukrainischen Bevölkerung weiterhin einen "schrecklichen Tribut" ab, sagte HRMMU-Vizechef Noel Calhoun anlässlich des 500. Tags des russischen Angriffskriegs.