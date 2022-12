"Ultima Generazione" Ukrainische Demonstranten protestierten vor Scala in Mailand

Die mit Farbe besudelte Mailänder Scala Foto: APA/AFP

E inige Mitglieder der ukrainischen Gemeinde Mailands haben am Mittwochnachmittag vor der Mailänder Scala gegen die geplante Premiere mit der russischen Oper "Boris Godunow" protestiert. Mit der Oper von Modest Mussorgski wird am Mittwochabend die Opernsaison 2022/23 eröffnet. Die Demonstranten hielten Plakate in die Höhe mit dem Slogan: "Die Scala darf nicht Putins Propaganda begünstigen".