Konflikte Ukrainischer Präsident Selenskyj wirbt für Friedensgipfel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Fordert kompletten Abzug Russlands Foto: APA/dpa

W olodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu einer breiten Teilnahme an einem Gipfel zu seinem Friedensplan aufgefordert. "Je mehr Länder mitmachen, desto mehr Unterstützung haben wir", sagte der ukrainische Präsident bei einer Pressekonferenz zum ersten Jahrestag des Krieges am Freitag in Kiew. An dem Gipfel sollten nicht nur die Partner der Ukraine im Westen teilnehmen, sondern auch die Staaten Lateinamerikas, afrikanische Länder sowie China und Indien.