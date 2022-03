Ulbing verliert Gesamtweltcup-Führung vor letztem Rennen

Daniela Ulbing hat im Weltcup-Schlussspurt der Parallel-Snowboarder einen Rückschlag kassiert. Durch ihr Achtelfinalaus im letzten Saison-Riesentorlauf in Rogla verlor die Kärntnerin am Mittwoch ihre Führung in der Gesamtwertung. Tages-Siegerin Ramona Hofmeister aus Deutschland sicherte sich die kleine Kugel und führt die Gesamtwertung vor dem letzten Einzelrennen der Saison nun 39 Punkte vor Ulbing an. Am Samstag steigt in Berchtesgaden mit einem Slalom ein Herzschlagfinale.

