Umfangreiche Staus nach Unfall auf Tiroler A12

Ein 38-jähriger, alkoholisierter Lkw-Lenker aus der Ukraine durchbrach die Mittelleitschiene und geriet auf die Gegenfahrbahn, als er in Richtung Unterland unterwegs war, teilte die Polizei mit. Der Lkw durchbrach schließlich eine weitere Leitschiene, welche die Autobahn von einem Radweg trennt und kam dort zum Stillstand. Noch dürfte nicht komplett geklärt sein, warum es dazu kam. Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber der APA am Vormittag, dass der Mann angegeben hatte, Herzprobleme gehabt zu haben.

Ein auf der Gegenfahrbahn fahrender 61-jähriger Lkw-Lenker aus Chile konnte der auf der Fahrbahn liegenden Mittelleitschiene nicht mehr ausweichen. Das Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb in der Leitschiene stecken. Auch ein 21-jähriger, nachkommender Pkw-Lenker schaffte es nicht mehr auszuweichen. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der österreichische Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch der 38-jährige Lkw-Fahrer wurde ins Spital eingeliefert.

Der Unfall hatte für Staus bis zum späten Vormittag gesorgt. In der Früh richtete die Polizei eine Umleitung ein, dies hatte aber Staus in den Innsbrucker Einzugstraßen zur Folge. Am Nachmittag waren noch Arbeiten an der Leitschiene im Gange, beide Fahrspuren waren aber wieder zweispurig befahrbar.