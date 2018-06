83 Prozent hielten die Maßnahme bei einer vom Bildungsministerium in Auftrag gegebenen Umfrage für "sehr sinnvoll" (62 Prozent) bzw. "eher sinnvoll" (21 Prozent). Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) möchte nun "von der Ideologie zurück zur Realität".

Eine sehr hohe Zustimmung gab es auch für die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs für Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können. Dafür sprachen sich sogar 85 Prozent aus (62 Prozent "sehr sinnvoll", 23 Prozent "sinnvoll"). Einem Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen standen 69 Prozent positiv gegenüber (54 "Prozent "sehr sinnvoll", 15 Prozent "sinnvoll").

Bei Deutschförderklassen und Kindergartenpflicht lag die Zustimmung der Eltern ähnlich hoch wie in der Gesamtbevölkerung, etwas niedriger fiel sie beim Kopftuchverbot aus (65 Prozent). Ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede gab es in der Einschätzung durch die Bevölkerung in der Bundeshauptstadt: Etwas kritischer sehen die Wiener aber die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse.

"Die Menschen haben scheinbar ein gutes Gespür, wo es in dieser Frage Handlungsbedarf gibt und sehen die Deutschförderklassen weniger ideologisch, sondern als notwendige Maßnahme", so Faßmann zur APA.