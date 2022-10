Mehrheit der Autofahrer ärgert sich über andere Lenker

Werbung

Bei der Umfrage im Auftrag von Continental Reifen Austria wurden im Mai von GfK online insgesamt 849 Autofahrer befragt, 44,9 Prozent gaben an, bis zu 10.000 Kilometer im Jahr im Wagen zurückzulegen. Dabei regen sich 51,6 Prozent regelmäßig über andere Fahrer auf. Für 87,3 Prozent der Befragten ist die mangelnde Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer eine der größten Gefahrenquellen, wenn diese beispielsweise durch ihr Smartphone, Kopfhörer oder ähnliches abgelenkt sind. Die Sorge vor mangelnder Aufmerksamkeit ist durchaus berechtigt, denn mehr als jeder dritte Autofahrer (35,4 Prozent) in Österreich gab zu, schon einmal während der Fahrt von seinem Handy abgelenkt gewesen zu sein.

Am zweithäufigsten wurde fehlende Rücksichtnahme (81,3 Prozent) genannt, gefolgt von nachlässigem Verkehrsverhalten (79,9 Prozent). Darunter fällt etwa, wenn ein anderer Fahrer nicht blinkt, ohne Licht fährt oder Mindestabstände nicht einhält. Acht von zehn Befragten nannten Selbstüberschätzung als weitere große Gefahr, außerdem überhöhte Geschwindigkeit (75,8 Prozent), Überholmanöver (73 Prozent), Alkohol- und Drogenkonsum (68,7 Prozent) oder mangelndes Verkehrswissen (59,6 Prozent) wie beispielsweise fehlende Kenntnisse zu Vorfahrtsregelungen, Verkehrsschildern oder ähnlichem. Über eine mögliche Gefährdung durch die Fahrtauglichkeit der Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer machen sich hingegen mit Abstand die wenigsten Gedanken (38,1 Prozent).

40,6 Prozent der befragten Autofahrer gaben an, schon einmal an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Eine hilfreiche Unterstützung in Sachen Fahrsicherheit können dabei Fahrassistenzsysteme bieten. Doch lediglich 28,1 Prozent der befragten Autofahrer geben an, auf Fahrassistenzsysteme zu vertrauen, da sie ihnen in anspruchsvollen Situationen dabei helfen bzw. geholfen haben, die Ruhe zu bewahren. "Grundlegend sollten Fahrer auf einen umsichtigen und defensiven Fahrstil achten und Fehler nicht nur bei anderen suchen. Über das eigene Fahrverhalten hinaus bieten Fahrassistenzsysteme wie der automatische Abstandshalter oder der Rechtsabbiegeassistent zusätzliche Sicherheit - für Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger", betonte Robert Dworczak, Reifenexperte von Continental Reifen Austria.