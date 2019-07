In einer aktuellen Umfrage des Internet-Portals karriere.at vertraten 62 Prozent der 651 teilnehmenden Beschäftigten die Ansicht, dass jeder auf seiner Haut tragen kann, was er will. Unter den 150 befragten HR-Managern und Führungskräften waren es sogar 70 Prozent.

Jeder fünfte Unternehmensvertreter hat mit Tätowierungen solange kein Problem, solange man sie nicht sieht. Ein absolutes No-Go sind sie für sieben Prozent der Chefs und vier Prozent der "normalen" Arbeitnehmer. 16 Prozent der befragten Beschäftigten, allerdings nur drei Prozent der oberen Etagen sehen im Körperschmuck sogar ein Zeichen für Individualität und Kreativität.