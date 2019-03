Neben Instagram hat auch das Streaming-Videoportal Twitch (von 15 Prozent genutzt), auf der Videospieler live beobachtet oder auch eigene Übertragungen gestartet werden können, dieses Jahr in der Nutzung zugelegt (plus sechs Prozent). Heuer erstmals in die Erhebung aufgenommen wurde zudem Discord (13 Prozent Nutzung), ein Netzwerk speziell für Videospieler, das Chat sowie Sprach- und Videokonferenzen anbietet.

Skype, 2018 im Ranking noch direkt hinter Facebook auf Platz 6, ist bereits auf Platz 8 zurückgefallen. Die Nutzungszahlen sanken um zwölf Prozentpunkte auf 18 Prozent. Erstmals erhoben wurde heuer der Facebook-Messenger, den 26 Prozent der Jugendlichen nutzen. Damit liegt er auf Platz 6. TikTok (früher Musical.ly) bleibt stabil auf Platz 7 mit einem Zuwachs von knapp zwei Prozentpunkten (19 Prozent).

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Bei der Erhebung zeigten sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede. WhatsApp (Mädchen 87 Prozent/Burschen 80 Prozent), Snapchat (Mädchen 60 Prozent/Burschen 45 Prozent) und TikTok (Mädchen 24 Prozent/Burschen 15 Prozent) sind beim weiblichen Geschlecht beliebter. Die männlichen Jugendlichen setzen eher auf YouTube (Mädchen 73 Prozent/Burschen 82 Prozent), die Video-Plattform für Computerspiele Twitch (Mädchen vier Prozent/Burschen 26 Prozent) und das Netzwerk für Videospieler Discord (Mädchen drei Prozent/Burschen 23 Prozent).

Erstmals wurden auch die inhaltlichen Präferenzen der Jugendlichen bei Videos und Bildern erhoben. Das Ergebnis: 73 Prozent der Jugendlichen, die Videoplattformen nutzen, schauen sich besonders gerne Musikvideos an, gefolgt von lustigen Videos von Influencern (57 Prozent) und allgemein lustigen Clips (56 Prozent). Immerhin auf Platz vier landen Tutorials (40 Prozent).

Auch bei Bildern steht die Unterhaltung im Vordergrund, allerdings vorrangig aus dem privaten Bereich: Lustige Bilder und Fotos von Freunden schauen sich jeweils 71 Prozent der Jugendlichen, die entsprechende Plattformen verwenden, besonders gerne an. Mit Abstand folgen Bilder von Stars (50 Prozent) sowie von Influencern (45 Prozent).

Bereits zum vierten Mal hat die EU-Initiative Saferinternet.at mit Unterstützung des Bundeskanzleramtes, Sektion Familien und Jugend, den "Jugend-Internet-Monitor" erstellt. In einer repräsentativen Umfrage unter 400 Jugendlichen in ganz Österreich im Alter von elf bis 17 Jahren wurden die beliebtesten Sozialen Netzwerke ermittelt.