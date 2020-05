Gutes Zeugnis für Regierungshandeln in Coronakrise .

Zwei Umfragen stellen dem Handeln der Regierung in der Coronakrise ein einigermaßen gutes Zeugnis aus. So erachten 58 Prozent der Österreicher in einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für "ATV Aktuell" die Wirtschaftsmaßnahmen der Bundesregierung als wirkungsvoll. In einer Market-Umfrage, über die der "Standard" berichtete, zeigen sich 46 Prozent mit dem Tempo des Hochfahrens zufrieden.