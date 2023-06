Umweltausschuss des EU-Parlaments gegen Renaturierungsgesetz

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law), mit dem die Biodiversität und die CO2-Bilanz verbessert werden sollen, gilt neben dem neuen Pestizidgesetz (Sustainable Use Regulation - SUR) als einer der wesentlichen noch offenen Bausteine des "Green Deal" der Kommission von Ursula von der Leyen. Damit möchte die EU auf die Herausforderungen von Klimawandel und Artensterben reagieren.

Seit zwei Monaten hat sich die Europäische Volkspartei (EVP) eindeutig gegen das Gesetz positioniert und sich auch geweigert, über Verbesserungen zu verhandeln. Sie sieht in dem Kommissionsvorschlag eine praxisfremde und bürokratielastige Überregulierung, eine Gefährdung der Ernährungssicherheit und der bäuerlichen Einkommen. Befürworter sehen in dem Gesetz einen wichtigen Baustein eines unbedingt notwendige Systemumbaus, der langfristig Natur und Ernährung gleichermaßen sichert.

Die Abstimmung am Dienstag endete so wie sie am 15. Juni begonnen hatte: 44 zu 44. Hatte das anfängliche Patt jedoch bedeutet, dass die von der EVP und anderen angestrebte Ablehnung zurückgewiesen wurde, bedeutet das finale Patt, dass auch die im Einzelnen angenommenen Kompromisse in ihrer Gesamtheit keine Mehrheit finden konnten.

Unmittelbar nach der Abstimmung gab es erste Reaktionen österreichischer EU-Abgeordneter. Von einem "Sieg der Vernunft" und einem "klaren Zeichen für wirksamen Klimaschutz mit Hausverstand statt ideologiegetriebener Belastungspakete" sprach Alexander Bernhuber, Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament. "Wir müssen Umweltpolitik mit den Menschen machen und nicht gegen Menschen; deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass dieser Vorschlag auch im Plenum nicht angenommen wird." Roman Haider (FPÖ) nannte die Ablehnung einen "Etappensieg gegen Bauern-Enteignung".

Von einem "herben Rückschlag" sprach dagegen SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl in einer Aussendung. Die ÖVP und die Europäische Volkspartei seien "in der Populismusfalle gefangen und betreiben beim Klimaschutz Panikmache, statt nach echten Lösungen zu suchen". "Die Absage der ÖVP an Klima- und Naturschutz und die Fortsetzung des Angriffs auf den Green Deal ist unverantwortlich", reagierte Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen, die Volkspartei agiere "als Totengräberin der Natur". "Jetzt geht es darum, das Gesetz durch das Plenum zu bringen."

Eine qualifizierte Mehrheit für einen abgeänderten Text des Renaturierungsgesetzes hatte es kürzlich im EU-Umweltrat gegeben, der eine "Allgemeine Ausrichtung" dazu erzielen konnte, obwohl es auch im Kreis der Mitgliedsstaaten etliche Bedenken gibt. Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte sich bei der Abstimmung enthalten, nachdem die Bundesländer, in deren Zuständigkeit der Naturschutz fällt, geschlossen ihre Ablehnung des vorliegenden Texts bekundet hatten.

"Dieser Text ist eine solide Grundlage für die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament", hatte Romina Pourmokhtari, schwedische Ministerin für Klima und Umwelt und derzeitige Vertreterin des Ratsvorsitzes, nach der Abstimmung im Rat erklärt. Schon am Samstag übernimmt jedoch Spanien den EU-Ratsvorsitz - und wird sich auch mit dem "Nature Restauration Law" befassen müssen.