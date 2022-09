Umweltdachverband Earth Night - Dünklere Nächte statt Lichtverschmutzung

Umweltdachverband unterstüzt Aktion und fordert Energiesparpaket

S eit 2020 hat sich zur jährlichen "Earth Hour" im März auch eine "Earth Night" gesellt und somit erfolgt am 23. September um 22.00 Uhr erneut der Aufruf "Licht aus!", informierte der Umweltdachverband (UWD) am Dienstag per Aussendung. Die Aktion will auf Lichtverschmutzung und deren negative Auswirkungen auf Biodiversität sowie menschliche Gesundheit aufmerksam machen.