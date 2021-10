Rund 200 Nackte posieren für Kunstaktion am Toten Meer

Rund 200 weiß angemalte Nackte haben an einer Kunstaktion am Toten Meer teilgenommen, um auf die fortschreitende Zerstörung des salzhaltigsten Meeres der Welt aufmerksam zu machen. Der US-Fotograf Spencer Tunick wolle mit seiner neuen Fotoinstallation die Einrichtung eines Museums in der israelischen Wüstenstadt Arad unterstützen, das sich mit dem Toten Meer befasst, berichtete die "Times of Israel" am Sonntagabend. Er hat schon mehrmals ähnliche Installationen initiiert.

APA / BVZ.at Erstellt am 18. Oktober 2021 | 12:49