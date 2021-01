Datenleck auf Anmeldeseite für Coronatests ins Salzburg .

Auf der Internetseite "salzburg-testet.at", die seit Mitte Jänner als Anmeldeplattform für Corona-Antigentests in Salzburg dient, ist es offenbar zu unberechtigten Downloads der Daten von rund 5.000 Bürgern gekommen. Wie die Datenschutzbeauftragten von Land und Rotem Kreuz am Donnerstag in einer E-Mail informierten, kommen dafür potenziell alle jene Benutzer infrage, die sich zwischen 14. Jänner, 22.20 Uhr, und 15. Jänner, 21.00 Uhr, für einen Test angemeldet haben.