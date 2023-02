Unfall Ein Toter bei Verpuffung in St. Pöltner Gewerbebetrieb

Mehrere Feuerwehren waren vor Ort Foto: APA/THEMENBILD

B ei einer Verpuffung in einem Gewerbebetrieb in St. Pölten ist am Donnerstagvormittag eine Person ums Leben gekommen, teilte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich auf APA-Anfrage mit. Der Sprecher berichtete von einer "heftigen Detonation". Meldungen über weitere Verletzte lagen zunächst nicht vor. Polizeiangaben zufolge war ein großer Rettungs- und Feuerwehreinsatz im Gange.