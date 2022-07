Unfall Einjähriger in Kinderwagen in Tirol von Auto getötet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Bub verstarb wenig später im Krankenhaus Foto: APA (Archiv/Pfarrhofer)

E in einjähriges Kleinkind ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen.