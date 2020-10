Obersteirer (80) stürzt mit Pkw in Bach und stirbt .

Ein 80 Jahre alter Obersteirer ist Donnerstagabend mit seinem Pkw in einen Bach gestürzt und dabei getötet worden. Seine Frau (76) konnte trotz schwerer Verletzungen noch per Handy Hilfe holen. Das Ehepaar war eingeklemmt, die Feuerwehr musste die beiden erst aus dem Wrack schneiden, bevor man das Auto aus dem Sattentalbach bergen konnte. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Spital Schladming gebracht, wie die Landespolizeidirektion in der Nacht auf Freitag mitteilte.