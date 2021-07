Hamilton liegt im WM-Klassement nach seinem Heimsieg zuletzt und dem Aus von Verstappen nur noch acht Punkte hinter dem niederländischen Spitzenreiter. Das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) auf dem Hungaroring ist das letzte vor der Sommerpause, danach geht es erst Ende August in Spa-Francorchamps weiter. Ein zweites Freies Training stand in Mogyorod bei Budapest am Freitagnachmittag (15.00 Uhr/jeweils live ServusTV und Sky) noch auf dem Programm.