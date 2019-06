Sexuell übertragbare Krankheiten breiten sich aus .

Die weltweite Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten ist in den vergangenen Jahren nahezu unverändert hoch geblieben. Jeden Tag treten mehr als eine Million neuer Fälle der ansteckenden Krankheiten auf, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie vorrechnet.